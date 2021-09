In den vergangenen Jahren kam es bei Starkregenereignissen immer wieder zu starken Überschwemmungen im Pinsdorfer Ortsteil Wiesen. Das Auspumpen von Kellern ist für die Feuerwehren Pinsdorf und Aurachkirchen mittlerweile Routine. Grund ist die Lage des Ortes an der alten Bundesstraße. Bei schweren Regenfällen schießt das Wasser vom Hangwald auf Ohlsdorfer Seite auf die Straße hinunter. Diese verwandelt sich in einen reißenden Bach, der direkt im Ort Wiesen mündet. Gemeinden kooperieren Die