Hochwasser fordert ein Todesopfer in Kärnten

OBERöSTERREICH, STEIERMARK, KäRNTEN. 118 Liter pro Quadratmeter in Unterach am Attersee. 102 Liter pro Quadratmeter in Bad Ischl. 130 Liter pro Quadratmeter am Feuerkogel. So viel regnet es durchschnittlich im gesamten August. Doch am vergangenen Wochenende waren es jene Niederschlagsmengen, die in nur 48 Stunden gemessen wurden. Mancherorts treten die Seen bereits über die Ufer, auf den Feldern sammelt sich das Regenwasser, Flüsse schwämmen Schlamm und Geröll mit sich.

"Nachdem es in der Nacht auf Sonntag im Salzkammergut sehr stark geregnet hat, wurde in diesem Gebiet die Hochwassermarke der Stufe 1 leicht überschritten", sagt Christian Wakolbinger vom Hydrographischen Dienst mit Blick auf die insgesamt 26 Messstellen des Landes. Statistisch gesehen handle es sich um eine einjährliche Hochwasserführung, also jene Menge an Wasser, die jedes Jahr durchschnittlich einmal auftrete.

Obwohl die Wasserstände der Hauptgewässer Donau, Salzach, Inn, Traun und Enns aufgrund der anhaltenden Regenschauer noch weiter ansteigen könnten, gab der Hydrologe gestern Entwarnung. "Wir sprechen von einer erhöhten Wasserführung, die Gewässer befinden sich noch deutlich unter der Warngrenze", sagt Wakolbinger. "Der Süden Österreichs war viel mehr betroffen."

Hochwasser im Süden des Landes

In Kärnten, in der Steiermark und im Südburgenland stand eine Rekordanzahl von rund 5000 Einsatzkräften seit Freitagabend aufgrund der starken Regenfälle im Dauereinsatz. Auch das Bundesheer war in einigen Katastrophengebieten aktiv und half, das Hochwasser durch Sandsäcke einzudämmen.

In Kärnten waren fünf von zehn Bezirken von den starken Überschwemmungen betroffen. Bereits Freitagabend waren im Lavanttal 70 Häuser evakuiert worden. Auch gestern mussten erneut rund 50 Personen ihre Häuser wegen eines befürchteten Hangrutsches verlassen. Doch die Gefahr weiterer Abrutschungen aufgrund des nachströmenden Wassers und der durchnässten Hänge hält die zahlreichen Einsatzkräfte in Kärnten weiterhin in Atem. Traurige Gewissheit gab es gestern Nachmittag in Maria Saal: Augenzeugen hatten beobachtet, wie ein Mann in die hochwasserführende Glan gestürzt war, und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Wasserrettung konnte den 53-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit im Bereich Karnburg bergen, er verstarb im Klinikum Klagenfurt. Er war – sein Rad schiebend – auf dem gesperrten Glanradweg unterwegs und wurde von dem abfließenden Wasser eines nahen Feldes mitgerissen.

In der Steiermark wurde am Samstag für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und für die Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben, mehrere Gemeinden wurden zum Katastrophengebiet erklärt. In Heimschuh bei Leibnitz mussten Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden, nach einem Dammbruch wurden zwei Personen per Seil mit einem Helikopter aus den Fluten gerettet. Landeshauptmann Christopher Drexler betonte die Leistungen der Einsatzkräfte: "Wir können nur froh sein, dass wir mit ihnen eine starke Stütze in der Gesellschaft haben."

Im Südburgenland konnte bereits am Samstag nach anfänglich starken Niederschlägen mit teilweise heftigen Überflutungen Entwarnung gegeben werden. Die Pegelstände gingen am Nachmittag langsam zurück, die Niederschläge blieben in der Nacht auf Sonntag aus. (kap)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper