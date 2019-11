Hochspannung vor Basketball-Derby: "Das wird ein heißer Tanz"

Um 17.30 Uhr erfolgt am Sonntag in der Gmundner Volksbank-Arena der Anpfiff zum traditionellen Oberösterreich-Derby in der Basketball-Bundesliga zwischen den heimischen Swans und den Raiffeisen Flyers Wels, aktuell die Nummern drei und vier der Tabelle. Schmerzlich für die Gmundner: Sie müssen nach wie vor den Ausfall von Javion Ogunyemi kompensieren, der vor rund zwei Wochen einen Riss des Innenbandes im Knie erlitt und bis Mitte Jänner nicht zur Verfügung stehen kann.

Bei der Suche nach einem adäquaten Ersatz für den Center sei man nach wie vor nicht fündig geworden, sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer: "Und jetzt haben wir auch noch Konkurrenz bekommen, denn auch Kapfenberg hat seinen Center verletzungsbedingt verloren und sucht nach einem Ersatz." Das relativiere zwar den jüngsten Sieg der Welser über die Steirer, werde aber am Sonntag auch zum Problem für seine Mannschaft, befürchtet Stelzer, "weil wir wieder nur mit der Zwergerltruppe, also mit Spielern, die kleiner sind als zwei Meter, aufwarten können. Das wird ein heißer Tanz."

Das bisher letzte Derby zwischen Traunsee- und Messestadt Ende April entschieden übrigens die Welser vor eigenem Publikum mit 85:80 für sich. Die übermorgige Partie ist das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Saison. Stelzer sieht dafür keinen klaren Favoriten: "Der ist nicht auszumachen. Aber wenn Ogunyemi spielen könnte, wären es wir."