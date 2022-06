Hochlandspiele in Timelkam erstmals mit weiblichen Kraftlackeln

Highland-Games gibt es inzwischen auf der ganzen Welt und auch in Oberösterreich. Der Timelkamer Highland-Club organisiert die Spiele morgen und Samstag nach zwei Jahren Pause zum bereits 15. Mal. Die einst männliche Bastion bröckelt mittlerweile: In Timelkam versuchen sich auch Frauen im Baumstammwerfen (weit), Fasslwerfen (hoch) oder Seilziehen. Morgen beginnt das Spektakel im Ortsteil Gallaberg um 17 Uhr mit dem Training, am Samstag marschieren um 10 Uhr die Kraftlackeln in der Arena ein, um sich dann ab 11 Uhr in den Bewerben zu messen. Nähere Infos unter www.1thc.net