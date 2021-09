Hochkarätiges Kurzfilm-Festival in den Lichtspielen

Dabei verwandelt sich das Kino in Lenzing in einen Ort, an dem die anwesenden Filmschaffenden, die Jury und das Publikum gemeinsam den Kurzfilm feiern und diskutieren können. Dieser direkte Dialog mit dem Publikum macht die besondere Atmosphäre des Festivals aus. Den Höhepunkt des Festivals bildet die abschließende Award-Gala, bei der die besten Kurzfilme in den jeweiligen Kategorien mit dem "Lenz-Award" ausgezeichnet werden.

Ziel der Veranstaltung ist es, Globales mit Lokalem zu verbinden. Filmschaffende aus ganz Österreich sowie aus mehr als 20 Ländern stellen dem Publikum ihre Kunst vor. Von Robert Brebers Dokumentarfilm über die Bombenangriffe auf Attnang-Puchheim am Ende des Zweiten Weltkriegs, "An einem Tag im April", bis zu Pascal Schelblis mit dem Studentenoscar ausgezeichneten Animationsfilm "The Beauty" über die Verschmutzung der Meere – über sechs Tage hinweg werden in den Lichtspielen Lenzing an die 100 nationale und internationale Kurzfilme aller Genres vorgestellt. Im Rahmenprogramm gibt es eine Schifffahrt, ein BBQ samt Livekonzert und die gemeinsamen Meetups nach jedem Filmtag.

Alle Informationen über das Festival und die Filme findet man unter www.festivalofnations.eu