Hochberghaus geht nach Gasexplosion in der Küche wieder in Vollbetrieb

Kein Wirt im Salzkammergut hat sich in den vergangenen Monaten so viel mitgemacht wie Wolfgang Rohrauer. Der Geschäftsführer des Hochberghauses am Kasberg musste im Winter zuerst damit fertigwerden, dass sein Haus aufgrund der Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten war. Dann kappten umstürzende Bäume die Stromversorgung.

Der Sachschaden war enorm

Am Dienstag vor einer Woche richtete schließlich eine nächtliche Gasexplosion in der Küche des Hochberghauses enorme Schäden an der Einrichtung und am Gebäude an.

"Das Wichtigste ist zunächst, dass niemand schwer verletzt wurde", sagt Rohrauer. "Allerdings reichen diese Vorfälle jetzt auch einmal. Im Winter waren wir teilweise gar nicht erreichbar und mussten deshalb schon sensible Umsatzeinbußen hinnehmen. Danach konnten wir fast eine ganze Woche lang nur mit Notstrom arbeiten. Jetzt mussten wir mehr als eine Woche lang unser Speisenangebot auf ein absolutes Minimum reduzieren, was natürlich dazu führte, dass viele Gäste ausblieben."

Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht: Ab kommendem Samstag ist die Hochberghaus-Küche wieder in Vollbetrieb, und die Gäste des auf 1200 Metern gelegenen Berggasthofs können kulinarisch wieder aus dem Vollen schöpfen. "Ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig und herzlich bei den vielen helfenden Händen bedanken, die eine rasche Reaktivierung unserer Küche ermöglicht haben", sagt der Wirt. "Herausstreichen muss ich dabei besonders die Feuerwehr Grünau, die Firmen Glasbau Putz, MiTech Gebäudetechnik Scharnstein, Mibag, Mörth Gastrotechnik, den Wildpark Grünau sowie Christian Hillinger, Wolfgang Weixelbaumer, Mike Mitterhofer und alle anderen, die einen großartigen Beitrag geleistet haben."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at