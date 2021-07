Hobbymaler auf den Spuren von Gustav Klimt

Hobbymaler können im August auf den Spuren von Gustav Klimt wandeln. Der Verein "Klimt am Attersee" veranstaltet einen Pleinair-Malkurs mit Christian Flora, bei dem an den Original-Malorten beim Schloss Kammer (Allee und Außenansicht), im Garten der Villa Paulick in Seewalchen sowie im Klimt-Garten gearbeitet wird.

Der Malkurs wird sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten. Die Teilnehmer lernen verschiedene Maltechniken wie Acryl- und Ölmalerei kennen. Den Kurs leitet der Wiener Maler Christian Flora, er findet am 14. und 15. August jeweils ganztägig ab 10 Uhr statt. Im Kursbetrag von 150 Euro sind Material und Übernachtung nicht enthalten.

Der Verein "Klimt am Attersee" hat im Frühsommer einen neuen Vorstand gewählt: Zur Obfrau Judith Burgstaller-Legat ist nun Evelyn Obermaier als ihre Stellvertreterin neu im Vorstand dazugekommen. Der Verein ( www.klimtverein.at) unterstützt das Klimtzentrum, erhält den Klimt-Themenweg und den Klimt-Garten und veranstaltet ein Kulturprogramm.