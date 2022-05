"Hoagascht" mit zwei Gmundner Originalen

Hans Wagneder ist pensionierter "Wasserer" und Historiker aus Leidenschaft. Jahreszahlen sind die Pflicht, unterhaltsame Geschichten die Kür, wenn der Hans erzählt, wie es früher war. Seine Sammlungen historischer Postkarten und Keramik aus Gmunden sind ein Stück Geschichte zum Angreifen. Das Leben von Alfred Zinhobl wiederum hat seit jeher der Zufall geprägt. Dieser war es auch, der ihn in jungen Jahren zur Keramikerlehre führte. Auf dem Weg vom Standard-WC hin zur hohen Keramikkunst erlebte er Abenteuer, Dramen und das "Who is Who" der Keramikszene.