Hitliste der EU-Wahl

Die ÖVP erreichte in Oberwang mit 62,87 Prozent den höchsten Stimmanteil, wenig zu holen gab es für sie in Hallstatt (20,54). Die SPÖ kam in Obertraun auf 50,15 Prozent, in Oberwang hingegen wählten nur 6,12 Prozent die Sozialdemokraten. Blaue Hochburg in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck war am Sonntag die kleine Gemeinde Redleiten: Dort wählten 31,58 Prozent die FPÖ, in Obertraun hingegen gab es nur 5,04 Prozent. Grüne Metropole ist Mondsee mit 19,42 Prozent, in Gosau gab’s nur 3,43 Prozent. Die Neos waren in Attersee mit 10,56 Prozent am erfolgreichsten (Pühret: 3,03 Prozent).

