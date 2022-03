Hilfstransporte aus Vöcklamarkt fahren in Ukraine

Zwei 40-Tonner mit Hilfsgütern für die Ukraine haben Vöcklamarkt verlassen, ein weiterer soll spätestens am Montag auf den Weg gebracht werden. Initiatoren dafür sind unter anderem der Transportunternehmer Markus Platzer sowie der Lebensmittelgroßhändler Manolo Diez del Sel.

Der Krieg in der Ukraine hat eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Bisher konnten zwischen Regau und Salzburg Sachspenden und Lebensmittel im Gesamtwert von 200.000 Euro gesammelt werden. Für den nächsten Transport am Montag werden Windeln oder Feuchttücher benötigt. Des Weiteren stehen Handtücher, Decken, Schlafsäcke, diverse Konserven mit haltbaren Nahrungsmitteln sowie Getränke und auch Erste-Hilfe-Pakete auf der Prioritätenliste. Die Sachen können bei Platzer Spedition und Transporte, Dr.-Scheiber-Str. 32, in Vöcklamarkt abgegeben werden.