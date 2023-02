Hilfsgüter für Erdbebenopfer an der türkischen Grenze abgewiesen

RIED/LINZ. Drei Lastwagen voller Sachspenden – Kleidung, Hygieneartikel und anderer Hilfsgüter – sammelten Mitarbeiter des Rieder Unternehmens FACC vor einigen Wochen und schickten sie in die Türkei. Zwei der Lkw durften die Grenze unbehelligt passieren und ins Erdbebengebiet reisen, ein dritter wurde abgewiesen. Die Begründung der türkischen Behörden: "Es sind nur Neuwaren mitsamt Rechnung erwünscht", erzählt Tamer Dogan vom migrantischen Verein Phönix Institut in Linz.

Einer der FACC-Mitarbeiter habe ihn kontaktiert und um Hilfe gebeten, sagt Dogan: "Sie waren verärgert und wussten nicht, was sie mit den Spenden machen sollen. Über Vermittlung der Caritas haben wir dann den Kiwanis Club Leonding kontaktiert, der regelmäßig Hilfslieferungen für die Ukraine kontaktiert. Dort kommen jetzt auch die Hilfsgüter der FACC-Mitarbeiter hin", sagt er.

Auch mehrere deutsche Tageszeitungen berichteten darüber, dass gebrauchte Spenden von den türkischen Behörden zurückgewiesen worden seien. Demnach habe das türkische Konsulat in München mitgeteilt, dass nur noch Neuwaren als Spenden akzeptiert würden. Der Ärger der freiwilligen Helfer ist auch dort groß.

Auch das türkische Generalkonsulat in Salzburg bestätigte, dass es wichtig sei, dass die Hilfsgüter unbenutzt seien. "In der ersten Phase konzentrieren sich unsere zuständigen Organisationen darauf, den dringenden Bedarf der Erdbebenopfer zu decken. In diesem Rahmen erfordert die Entgegennahme, Sortierung und Lagerung von nicht benötigtem Material zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand und führt zu Schwierigkeiten bei der Deckung des dringenden Bedarfs", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Derzeit würden vor allem winterfeste Zelte, Feldbetten, Decken, Schlafsäcke und Generatoren, aber auch Wohncontainer und mobile Toiletten benötigt. Die türkischen Generalkonsulate in Wien, Salzburg und Bregenz sowie die Türkische Botschaft würden auf ihren Social-Media-Seiten laufend über den aktuellen Stand der Hilfsbemühungen informieren. (vaba)

