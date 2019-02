Hilferuf macht Rathausplatz wieder zu Parkplatz

GMUNDEN. Die Maßnahme gilt laut ÖVP nur bis Ende April, auf längere Sicht sollen die Autos allerdings verbannt bleiben.

Bis Ende April sollen Autofahrer wieder auf dem Gmundner Rathausplatz parken dürfen. So wollen es die Innenstadtbetriebe der Traunseestadt. Bild: ebra

Nach Umsatzrückgängen des Innenstadthandels von bis zu 40 Prozent schlug die Wirtschaftsinitiative Gmunden (WIG) vergangene Woche im Rathaus Alarm. Die Unternehmer fordern kundenfreundlichere Parkplatzlösungen in der Innenstadt. "Es geht nicht darum, die Parkgebühren wieder abzuschaffen", sagt WIG-Obmann Florian Schönleitner. "Aber wir sehen Verbesserungsmöglichkeiten."

Als kurzfristige Sofortmaßnahme forderten Kaufleute und Gastronomen die Wiederöffnung des Rathausplatzes für Autos – zumindest bis zum Frühling. Die Stadtgemeinde hat den zentralen Platz erst im September zur Fußgängerzone erklärt.

Sageder: "ÖVP fällt um"

Jetzt greift VP-Bürgermeister Stefan Krapf die Forderung der Wirtschaft auf. In einer eilig einberufenen Sondersitzung des Gemeinderats soll der Rathausplatz nächste Woche wieder zur Kurzparkzone mit 37 Stellplätzen erklärt werden, auf denen 45 Minuten lang gratis geparkt werden kann. "Nicht nur Unternehmer wollen das", sagt Krapf. "Auch Kunden fordern es von uns."

Der Gmundner Bürgermeister beteuert, dass es sich nur um eine Übergangsmaßnahme handelt, die mit Ende April befristet ist. "Wir beginnen heuer mit den Planungen für die Neugestaltung des Rathausplatzes", sagt er. "Für mich ist fix, dass er künftig ganzjährig eine Fußgängerzone sein muss. Aber solange die Neugestaltung nicht begonnen hat, sollten wir flexibel reagieren, wenn es den Innenstadtbetrieben hilft."

Die ÖVP könnte die Maßnahme dank ihrer absoluten Mehrheit im Gemeinderat alleine beschließen. Die Partei hofft aber, zumindest die FPÖ und die Bürgerliste BIG auf ihrer Seite zu haben.

Strikt gegen die Rückkehr der Autos auf den Rathausplatz sind der zuständige Verkehrsstadtrat Wolfgang Sageder und seine SPÖ (und wohl auch die Grünen). "Wie können wir dem Versprechen trauen, dass es sich nur um eine Übergangslösung handelt, wenn die ÖVP bei jedem Zuruf aus der Wirtschaft umfällt?", sagt Sageder. "Die Fußgängerzone hielt nur fünf Monate lang." Aus Sicht Sageders können 37 zusätzliche Parkplätze die Strukturprobleme des Innenstadthandels nicht lösen. Seiner Meinung nach sollte die Stadtgemeinde den Platz intensiver beleben und bessere Standortwerbung betreiben, um Frequenzbringer in die Stadt zu bekommen. Die SPÖ ist überzeugt, in dieser Angelegenheit die Bevölkerung hinter sich zu haben. "Beim Bürgerbeteiligungsprozess sprachen sich 80 Prozent der Leute gegen Autos am Rathausplatz aus", sagt SPÖ-Fraktionsobmann Helmut Hochegger.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema