Hilfe aus der Luft für Feuerwehren

Zur Brandbekämpfung waren Hubschrauber eingesetzt, am Berg wurde ein Löschwasserbehälter aufgebaut, um mit Leitungen die Glutnester lokal bekämpfen zu können.

Wie berichtet, wurde am Sonntagnachmittag die FF St. Lorenz zum Brand am Almkogel alarmiert. Am Sonntag waren 90 Einsatzkräfte und zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz, am Montag setzten 40 Mann, unterstützt von einem Hubschrauber des Bundesheers, die Brandbekämpfung fort. Beim eingerichteten Pendelverkehr mit Tankwagen transportierten die Feuerwehren des Mondseelandes pro Fahrt 10.000 Liter Wasser auf den Berg.