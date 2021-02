Hilde Kastenhofer bekam nie Kinder. Trotzdem ist sie zehnfache Mutter. Seit 30 Jahren arbeitet sie im SOS-Kinderdorf Altmünster. In wenigen Monaten geht die 60-Jährige in den Ruhestand. Die gebürtige Pabneukirchnerin (Bezirk Perg) arbeitete in der Gastronomie, bevor ihr eine Freundin 1991 erzählte, dass das SOS-Kinderdorf Altmünster Pflegemütter suche. "Ich bin selbst mit sieben Geschwistern in einer Großfamilie aufgewachsen", sagt sie. "Die Idee hat mir gleich gefallen." Ihr erstes Pflegekind