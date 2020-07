Das SOS-Kinderdorf Altmünster feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren eröffnete es sein Jugendwohnheim. Ein Pionierprojekt, das zur Erfolgsgeschichte wurde und Nachahmer in ganz Österreich fand. Das Wohnheim erleichtert Jugendlichen ab 14 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie leben in ihrer eigenen Wohnung, müssen selbst kochen und putzen und können Lebenspraxis sammeln. Auch der Umgang mit den eigenen Finanzen gehört dazu. Ein Pädagogenteam ist rund um die Uhr