Hier enden jedes Jahr 120.000 Kühlschränke

In Österreich werden jährlich 300.000 Kühlgeräte recycelt, 120.000 davon in Timelkam. Dort betreibt die Energie AG Umwelt Service seit 2003 eine Aufbereitungsanlage für ausgediente Kühlschränke. Mehr als 2,9 Millionen Kühlgeräte wurden bisher zerlegt und die daraus gewonnenen Wertstoffe wieder dem Produktionskreislauf zugeführt.

Vor mehr als 30 Jahren wurde zum Schutz der Atmosphäre die Verwendung von klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffen (FCKW) in Kühlschränken verboten. Trotzdem sind in Österreich nach wie vor rund eine Million FCKW-Kühlschränke im Einsatz. Timelkam ist einer von zwei österreichischen Standorten, an denen diese Geräte sicher aus dem Verkehr gezogen werden.

Zunächst entsorgen die Spezialisten die FCKW-hältigen Kühlmittel sicher. Danach werden die Kühlschränke in ihre Hauptbestandteile zerlegt. Die Kunststoffe (Polystyrol, Polyurethan) können ebenso recycelt werden wie die Metalle. In Summe können mehr als 94 Prozent des Materials wiederverwertet und weiterverarbeitet werden.