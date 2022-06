Herzschlagfinale in der Bezirksliga Süd: Drei Vereine kämpfen um den Aufstieg

Recht viel dramatischer kann die Titelentscheidung einer Fußballmeisterschaft nicht sein: Union Schlierbach, ASKÖ Vorchdorf und die Union Gschwandt kämpfen am Samstag in der letzten Runde der Bezirksliga Süd um die Meisterschale.

Die Schlierbacher haben es als einzige Mannschaft selbst in der Hand, die Schale zu gewinnen und damit in die Landesliga aufzusteigen. Die Stiftskicker treten auswärts gegen Gunskirchen an (Samstag, 17 Uhr).

Das Team der ASKÖ Vorchdorf, das die Meisterschaft über lange Zeit an der Tabellenspitze angeführt hat, braucht für den Titelgewinn einen Heimsieg gegen den Tabellenfünften UFC Attergau (Samstag, 17 Uhr). Die Vorchdorfer liegen punktegleich mit Schlierbach auf Platz zwei in der Tabelle. Weil sie beide direkten Duelle gegen Schlierbach verloren haben, würden sie bei Punktegleichstand hinter Schlierbach gereiht. Das heißt: Vorchdorf muss darauf hoffen, dass die Schlierbacher Punkte liegen lassen – und selbst unbedingt punkten.

Sollten Schlierbach und Vorchdorf verlieren, könnte die Union Gschwandt der lachende Dritte sein und erstmals als Bezirksligameister feststehen – vorausgesetzt freilich, die Gschwandtner gewinnen ihr Auswärtsspiel gegen die Vöcklamarkt Juniors (Samstag, 17 Uhr).

Eine zweite Chance, in die Landesliga aufzusteigen, bekommt zudem der künftige Vizemeister, er muss allerdings gegen den Drittletzten der Landesliga Ost Relegation spielen. Sowohl Schlierbach als auch Vorchdorf und Gschwandt haben also zwei Chancen, den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse zu schaffen.

Großes Fußballfest in Vorchdorf

Weder Gschwandt noch Schlierbach waren zu Beginn der Saison in der Favoritenrolle, für beide Vereine wäre der Aufstieg eine unerwartete Sensation. Ganz anders in Vorchdorf: Dort war der (Wieder-)Aufstieg von Beginn an das erklärte Ziel. "Wir wollen in die Landesliga und am Samstag eine entsprechende Vorstellung abliefern", sagt ASKÖ-Trainer Lukas Huemer, der mit seinem Team zuletzt sowohl gegen Pichl (3:0) als auch gegen Allhaming/Weißkirchen (3:1) klare Siege errungen hat. "Die Stimmung ist ausgezeichnet, und mit Unterstützung unserer vielen Fans in der Schachner-Arena werden wir unser Ziel auch erreichen."

Für ein großes Fußballfest ist am Samstag in Vorchdorf jedenfalls alles angerichtet. Nach dem entscheidenden Spiel sind alle Spieler, Funktionäre, Sponsoren und Fans zur Abschlussfeier mit Schmankerln vom Grill in der Schachner-Arena eingeladen. Gefeiert wird in jedem Fall der Abschluss einer bärenstarken Saison. Möglicherweise auch mehr – doch das entscheidet sich erst um 18.45 Uhr. (ebra)

Entscheidungsspiele

Gunskirchen – Schlierbach (Samstag, 17 Uhr)

Vorchdorf – Attergau (Samstag, 17 Uhr)

Vöcklamarkt Jrs – Gschwandt (Samstag, 17 Uhr)