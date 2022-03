Herbert Brunsteiner feiert seinen Siebziger

Kein Bürgermeister hat Vöcklabruck so geprägt wie Herbert Brunsteiner (ÖVP). Jetzt feiert der Langzeitpolitiker, der 2020 in den Ruhestand ging, seinen 70. Geburtstag. Der aktuelle Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) stellte sich als Gratulant ein. Bei einem gemeinsamen Mittagessen fand ein angeregter Austausch über Berufliches und auch Privates statt. „Herbert Brunsteiner hat sich 29 Jahre lang in den Dienst unserer Stadt gestellt. Dafür gilt ihm mein größter Respekt“, sagt Schobesberger. „Ich wünsche ihm viele gesunde Jahre im verdienten Ruhestand.“ Brunsteiner wiederum wünschte seinem Nachfolger „viel Kraft für die kommenden Herausforderungen“.