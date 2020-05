Herausforderungen eines Konditors nach Stillstand: "Spannende Sache"

Heute sperren die Gastronomiebetriebe nach zwei Monaten Corona-Zwangspause wieder auf – auch Konditormeister Ronald Baumgartner, Chef des bekannten Traditionsbetriebes an der Gmundner Esplanade, freut sich auf das Ende des Stillstands. Doch er äußert auch Sorgen und Ängste und spricht damit sicherlich vielen Branchenkollegen aus der Seele.

Salzkammergut-Nachrichten: Wie geht es Ihnen vor dem Aufsperren? Alles startklar?

Ronald Baumgartner: Wir wissen jetzt seit Ende letzter Woche, was wir dürfen. Was uns am meisten betrifft, ist natürlich der Ein-Meter-Abstand bzw. wie wir unsere Tische stellen müssen. Auf der Terrasse im Gastgarten haben wir das jetzt einmal so halbwegs ausprobiert. Das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren. Im Lokal müssen wir uns noch überlegen, wie wir das angehen. Entweder schauen wir, dass wir jeden zweiten Tisch freilassen, oder es gibt auch die Möglichkeit geeigneter Schutzmaßnahmen wie Plexiglaswände, sodass wir möglichst wenige Sitzplätze verlieren. Das wird jetzt die große Herausforderung sein. Was für uns komplettes Neuland ist: Wir werden die Gäste platzieren, also zum Tisch bringen müssen. Das wird eine spannende Sache.

Ist bei Ihnen – wie in Restaurants und Gasthäusern – eine vorherige Reservierung nötig?

Nicht wirklich. In einem Kaffeehaus ist es ja eigentlich eher unüblich, dass man einen Tisch reserviert. Da geht man einfach hin. Es ist nicht verpflichtend, aber es wird natürlich zu vermehrten Reservierungen kommen, speziell beim Frühstück. Da wird es mehr in Richtung Reservierungen gehen. Aber nichtsdestotrotz wird man auch so zu uns gehen können. Man muss ja ohnehin heraußen warten, und es wird wohl so wie in Amerika üblich sein, dass man wartet, bis man zum Tisch geführt wird.

Wie haben Sie die Krise bis jetzt überstanden? Sind Sie mit einem blauen Auge davongekommen?

Sagen wir einmal so: In Gmunden gibt es ja diesen speziellen Fall mit dem Liebstattsonntag. Der war am 22. März, und da hat es uns wirklich kalt erwischt. Wir haben praktisch alle Herzen, die ganze Produktion, dagehabt. Der Liebstattsonntag hilft uns, dass wir alle unsere 20 Mitarbeiter über den Winter beschäftigen können. Die sind jetzt alle in Kurzarbeit. Ich zahle die Jänner- und Februarlöhne mit dem Erlös des Liebstattsonntags, mehr oder weniger als Vorschuss. Heuer haben wir Jänner und Februar vorgeschossen, März und April wieder. Und ich muss sagen: Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt keinen einzigen Cent (Unterstützung durch die öffentliche Hand, Anm.) gesehen, obwohl ich – wie gesagt – 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit habe.

Wie schaffen Sie dann das Überleben?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass bei uns zwar Investitionen angestanden wären, aber es noch nicht dazu gekommen ist. Das heißt, ich habe mir seit längerer Zeit ein finanzielles Polster aufgebaut – das wird halt jetzt aufgebraucht. Das war unser Glück, dass ich die Investitionen noch nicht getätigt habe. Wenn ich das vor der Krise gemacht hätte und man müsste einen Kredit aufnehmen – dann wird es wirklich eng. Und gerade in der Gastronomie: So dick sind die Polster bei den meisten nicht. Man darf nicht vergessen: Die Gastronomie hat ja schon vor der Krise Probleme gehabt über die letzten Jahre. Die Wirte sind einerseits mit Bürokratie zubetoniert worden, andererseits ist das, was unterm Strich übrigbleibt, immer weniger geworden. Also, das ist nicht unbedingt eine Branche, um die es so rosig steht. Ich gehe davon aus, dass einige Gastronomiebetriebe gar nicht mehr aufsperren werden.

Was ist Ihre persönliche Prognose im Generellen? Wie geht es weiter?

Was ich ein bisschen schlimm finde an der ganzen Sache, ist die Zukunftsperspektive. Ein Unternehmen muss ja planen. Wie ich gerade gesagt habe: Wenn ich Investitionen tätige, muss ich mich vorbereiten. Aber wenn ich irgendwo immer wieder über mir schweben habe, dass so eine Krise in zwei Monaten, in drei Monaten oder nächstes Jahr wiederkommen könnte… Einmal steht man’s vielleicht durch. Aber zweimal, dreimal – da wird’s heftig. Meine Riesenhoffnung für die Zukunft ist, dass wir einen Weg finden, wie man mit solchen virusbedingten Atemwegserkrankungen umgehen wird. Wir wissen es aus der Vergangenheit: Irgendwelche solche Fälle kommen jedes Jahr. Wir brauchen einen Weg, dass wir damit umgehen können. Wenn ich jedes Mal damit rechnen muss, dass mein Betrieb für zwei Monate zugesperrt wird… Das lässt sich nicht einplanen.

