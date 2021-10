Helml überrascht in Ottnang und holt für die SPÖ Bürgermeistersessel zurück

Nach der Bürgermeister-Direktwahl vor zwei Wochen war für die Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet worden: Doch SP-Herausforderer Peter Helml überraschte alle und fuhr mit 64 Prozent einen glatten Sieg gegen Amtsinhaber Friedrich Neuhofer (VP) ein. "Ich bin erschöpft, aber stolz", war seine erste Reaktion, als der Sieg feststand. Helml hatte im Wahlkampf 1570 Hausbesuche absolviert.

"Ich kann ihm nur gratulieren und alles Gute wünschen", zeigte sich Neuhofer als fairer Verlierer am Wahlsonntag. Dass der Wahlsieg so eindeutig ausgefallen ist, hat ihn überrascht. "So einen Sieg muss man sich erst erarbeiten", zollt er seinem Nachfolger auf dem Ottnanger Bürgermeistersessel Respekt.

Die Sozialdemokraten hatten 2015 das Bürgermeisteramt in der Hausruckgemeinde an die ÖVP verloren. "Gegen den Amtsinhaber brauchst du erst gar nicht antreten", rieten Helml viele von einer Kandidatur ab. Doch der Betriebsmanager nahm die Herausforderung an. Bereits im ersten Durchgang überraschte er mit 34,95 Prozent der Stimmen, während der Ottnanger Bürgermeister sich mit 32,28 Prozent begnügen musste.

Bei der gestrigen Stichwahl lag die Wahlbeteiligung bei 67 Prozent. Während Helml gestern 530 Stimmen mehr als vor zwei Wochen erhielt, konnte Bürgermeister Neuhofer nur acht Stimmen mehr verbuchen – viel zu wenig für eine Wiederwahl.

Im Gemeinderat hielten VP und SP ihre neun bzw. acht Mandate. Die Freiheitlichen rutschen von acht Sitzen auf fünf zurück. Die Grünen erreichten bei ihrem ersten Antreten in der Hausruckgemeinde auf Anhieb drei Gemeinderatssitze. (gh)