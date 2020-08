Helikopterrettung kann teuer kommen

Suchaktionen, Bergrettungseinsätze, Hubschrauberflüge – in den Bergen des Salzkammerguts vergeht kaum eine Woche, in der es nicht zu Ausrückungen wegen verirrter oder verunglückter Wanderer bzw. Bergsteiger kommt. Dabei stellt sich naturgemäß die Frage, wer die entstehenden Kosten zu tragen hat. So viel ist sicher: Eine Rettungsaktion mit dem Hubschrauber kann sehr teuer werden, warnt auch die Arbeiterkammer.

Details dazu im Video:

6600 Euro Kosten nach Mountainbike-Unfall

Ein Beispiel: Beim Mountainbiken in unseren Bergen stürzte ein Radsportler aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und musste mit dem Hubschrauber zum Krankenhaus geflogen werden. Die Rechnung über 6600 Euro für den Einsatz übernahm in diesem Fall die Versicherung des Mühlviertlers. Ohne diese Leistung wäre das für die vierköpfige Familie eine Katastrophe gewesen.

Knapp 9000 Einsätze der Bergrettung waren im Vorjahr in Österreich zu verzeichnen, 2500 Mal kam ein Rettungshubschrauber nach einem Freizeitunfall im alpinen Bereich zum Einsatz. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) übernimmt bei Freizeitunfällen im alpinen Gelände grundsätzlich keine Kosten für die Hubschrauberrettung oder -bergung. Wer einen Unfall hat oder am Berg erkrankt, muss für den Helikoptereinsatz mit mehreren tausend Euro Kosten rechnen, so die AK.

"Versicherung ist anzuraten"

Für alle, die sich in ihrer Freizeit im alpinen Bereich aufhalten, ist laut AK eine Versicherung, die etwaige Bergungskosten übernehme, unbedingt anzuraten. Zu beachten sei, dass nicht nur Unfälle, sondern auch durch Erkrankungen ausgelöste Notfälle abgesichert sind. Einfache und kostengünstige Absicherungen gibt es über die Alpinvereine: Mit der Mitgliedschaft beim Alpenverein oder den Naturfreunden ist eine Versicherung für notwendige Bergungskosten verbunden.

Zusätzlich bieten Autofahrerclubs entsprechende Produkte für ihre Mitglieder an. Private Unfallversicherungen inkludieren meist die Bergungskosten und schützen dazu vor den finanziellen Folgen einer bleibenden Invalidität nach Freizeitunfällen. Zu beachten ist hier aber, dass die dafür vorgesehene Versicherungssumme für Hubschrauberbergungen nicht ausreichend sein kann. Es empfiehlt sich daher, zusätzlich Hubschrauberbergungskosten mitzuversichern. (gs)