Helikopter barg Wanderin vom Erlakogel

Eine 33-Jährige hatte sich beim Abstieg vom Erlakogel (1.575 Meter) so schwer verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber ins Salzkammergutklinikum nach Gmunden geflogen werden musste. Die Frau aus dem Bezirk Linz-Land war im Gipfelbereich bei einer Querung auf nassen Felsen ausgerutscht und mehrere Meter abgestürzt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Sie blieb mit dem Fuß an Latschen hängen und verletzte sich im Bereich des linken Sprunggelenkes.

Ihr 38-jähriger Ehemann und andere Bergsteiger leisteten sofort Hilfe und setzten einen Notruf ab. Trotz des Föhnsturms gelang es der Crew des Notarzthubschraubers Martin 3 aus Scharnstein, einen Notarzt in der Nähe der Unfallstelle abzusetzen. Die Verletzte wurde mit einem Bergeseil gerettet und ins Salzkammergutklinikum nach Gmunden geflogen.

