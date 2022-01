Helikopter barg Skitourengeherin am Kasberg

Eine Tour auf den 1747 Meter hohen Kasberg im Gemeingebiet von Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) endete für eine Wintersportlerin am Samstag im Spital: Bei der Abfahrt kam die 34-Jährige bei schwierigen Verhältnissen zu Sturz und verletzte sich so schwer am Knie, dass sie nicht mehr weiter konnte. Bergretter der Ortsstelle Grünau leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungshubschrauber, der den Notarzt direkt an der Unfallstelle in 1600 Metern Seehöhe absetzte.

Die junge Frau wurde mittels Tau geborgen und nach einer Zwischenlandung im Skigebiet Kasberg weiter in das Krankenhaus nach Kirchdorf geflogen. Ihr Rucksack und ihre Ski wurden von den Bergrettern ins Tal gebracht, teilte die Bergrettung Grünau am Sonntag mit.

Es war dies nicht der einzige Einsatz für die Almtaler Bergretter an diesem Wochenende. Ebenfalls am Samstag war eine Frau bei einer unmarkierte Wanderung nahe des Almsees ausgerutscht und hatte sich einen Bruch des Unterarms zugezogen. Sie wurde im äußerst rutschigen Waldgelände mittels Gebirgstrage ins Tal gebracht.