Heißes Fußballderby in der Bezirksliga lässt alte Bekannte aufeinandertreffen

In der Bezirksliga Süd geht am Wochenende die Herbstrunde zu Ende, und schon jetzt ist fix, dass ASKÖ Ohlsdorf an der Tabellenspitze überwintern wird.

Alle Augen richten sich deshalb auf das Derby ASKÖ Vorchdorf – Union Gschwandt (Samstag, 14 Uhr), das in mehrfacher Hinsicht brisant ist. Die Vorchdorfer wollen unbedingt den Abstand zum Tabellenende ausbauen, dazu bräuchten sie natürlich einen Sieg. Gschwandt liegt mit vier Punkten Vorsprung auf dem vierten Tabellenplatz. Vorchdorf hingegen hat nur vier Punkte Abstand auf das Tabellenschlusslicht.

Aber vor allem aus personeller Sicht ist viel Zunder in diesem Aufeinandertreffen, denn es gibt einige Berührungspunkte zwischen den benachbarten Vereinen. Der Gschwandtner Coach Ivica Sirocic war bis 2016 Trainer der Vorchdorfer, bevor er wieder an seine alte Wirkungsstätte in Gschwandt zurückkehrte und dem Union-Team prompt zum Wiederaufstieg in die Bezirksliga verhalf.

Der heutige Vorchdorf-Trainer Lukas Huemer wiederum wurde von Sirocic 2008 in die Gschwandtner Kampfmannschaft geholt. 2015 wurde er – ebenfalls unter Sirocic – Co-Trainer von Vorchdorf. Das Trainer-Duell ist also gleichzeitig ein Lehrer-Schüler-Duell.

Der Alters- und Erfahrungsunterschied spiegelt sich auch in den beiden Teams wieder. Bei den Vorchdorfern sind fünf Spieler unter 21 Jahre alt, bei den Gschwandtnern hingegen nur einer. Der Grund: Vorchdorf hat im Sommer seinen Kader stark verjüngt. Die fehlende Routine merkt man dem Team an. Viele individuelle Eigenfehler führten trotz guter Spielanlage im Herbst zu Niederlagen.