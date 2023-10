Heimspiel für Alina Kornelli beim Kitefoil-Grand-Prix

In der Ebenseer Traunseebucht startet heute der "Upper Austria Kitefoil Grand Prix". Für Alina Kornelli ist der Heimevent gleichzeitig ihr Saisonabschluss. Vor ihrer Familie und Klubmitgliedern des SC Kammersee will die 23-Jährige nochmal "alles geben" – und ihren fünften Platz aus dem Vorjahr toppen. "Die Freude auf diesen Event ist riesengroß", sagt sie. "Es ist quasi die einzige Regatta in der Saison, die in der Nähe meiner Familie, meiner Freunde stattfindet. Das macht sie schon speziell."

Nach einem starken Weltcup-Auftakt vor Palma de Mallorca (Esp) und Hyères (Fra) bremste eine Knieverletzung die 23-Jährige vorübergehend aus. Bei der Weltmeisterschaft vor Den Haag (Ned) gab sie ihr Comeback, war mit Rang 17 und dem knappen Verpassen des Olympia-Quotenplatzes gleich wieder in der Weltspitze zu finden. Jüngst, bei der Europameisterschaft vor Portsmouth (Gbr), fuhr die Athletin des Österreichischen Segel-Verbands auf Rang acht. Hier am Traunsee will Kornelli noch einmal ihr Potenzial voll ausschöpfen. Ihr Ziel ist ein Platz unter den ersten drei.

