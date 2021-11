Um die regionale Wirtschaft in der Pandemie zu unterstützen, hat die Wirtschaftskammer schon im März 2020 die Onlineplattform "Lieferservice regional" ins Leben gerufen. Mit dem neuerlichen Lockdown gewinnt www.lieferserviceregional.at wieder an Bedeutung für die regionalen Händler. Mehr als 320 Unternehmen und Wirte aus dem Bezirk Vöcklabruck bieten hier ihre Liefer- und Abholservice an.