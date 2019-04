"Heimatleuchten"-Folge auf ServusTV kommt am Karfreitag aus Almtalregion

GRÜNAU, SCHARNSTEIN, KIRCHHAM. Motorsägenschnitzer, Kapselgewehrschützen und "Kesselhoaße" im Zentrum.

Motorsägen-Skulpturenschnitzer Herbert Danzer aus Kirchham Bild: Spitzbart

"Das Almtal – von Kettensägen und Kesselhoaßen" lautet der Titel der neuen "Heimatleuchten"-Ausgabe von ServusTV, die am übermorgigen Karfreitag um 20.15 Uhr erstmals ausgestrahlt wird. Mit dabei in der Sendung sind unter anderem der Kirchhamer Herbert Danzer, der mit seinen Motorsägen Skulpturen schnitzt, und die historische, älteste noch betriebene Hackenschmiede Österreichs in Bad Wimsbach, die von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut und als Freilichtmuseum am Leben erhalten wird.

Außerdem in dieser neuen "Heimatleuchten"-Folge zu sehen sind Beiträge über die jahrhundertealte Schützentradition des Kapselgewehrschießens im Almtal mit handgefertigten Zimmerstutzen im privaten Kreis, über den Wildpark Cumberland in Grünau, seine bewegte Geschichte und die Menschen, die sich um ihn und seine Tiere liebevoll kümmern, sowie über die Taverne Silmbroth im Scharnsteiner Ortsteil Viechtwang, die jeden Donnerstag zur traditionellen "Kesselhoaßen" einlädt und wo allein an diesem einen Tag pro Woche mehr als 700 Würste ausgegeben werden.

