Heimathausverein Vöckalbruck hat eine neue Obfrau

Die durch den Tod des langjährigen Kustos des Heimathauses, Helmut Kasbauer, entstandene Lücke konnte am 18. November in der Generalversammlung geschlossen werden: Neue Obfrau des Heimathausvereins ist Gudrun Steiner, Archivarin der Stadt Vöcklabruck. Die Historikerin, die ihre Magisterarbeit über „Vöcklabruck im Ersten Weltkrieg“ geschrieben hat, bringt ein profundes Wissen mit in ihre neue Aufgabe. Als Stellvertreter stehen ihr Barbara Eder und Peter Stieb zur Seite.

Die Überbrückungsphase zwischen dem Tod Helmut Kasbauers und der Neuwahl des Vorstands wurde dank dem Engagement aller Mitglieder des alten Vorstands – insbesondere Peter Stieb – und des interimistischen Leiters Franz Satzinger bewältigt.

Helmut Kasbauer hat durch seine fast 20-jährige Tätigkeit als Vereinsobmann ein bestens aufgestelltes Haus und ein hochkarätiges „Erbe“ hinterlassen. Der neue Vorstand geht motiviert in eine neue Ära.

