Heikle Rettungsaktion

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl hat am Montagabend in einem schwierigen Einsatz einen akut Erkrankten mit einer Drehleiter aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses gerettet. Das Rote Kreuz hatte den Patienten nach einem medizinischen Notfall versorgt und wollte ihn ins Spital bringen. Doch der Abtransport durch das enge Stiegenhaus war unmöglich. Deshalb wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Mit einer Drehleiter auf der Straße vor dem Haus sollte der Erkrankte aus einem Fenster im ersten Stock geborgen werden. Aber auch das erwies sich als nicht durchführbar. Die Feuerwehrleute brachten deshalb ihr Gerät an der Hinterseite des Gebäudes in Stellung. Von dort aus konnte ein anderes Fenster erreicht, der Patient sicher vom ersten Stockwerk heruntergeholt und in den Rettungswagen gebracht werden.

