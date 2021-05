Heikle Lage an ÖBB-Linie von Feuerwehr entschärft

Zu einer Fahrzeugbergung wurde gestern Vormittag gegen 10.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Lauffen alarmiert. Ein Pkw war in der Ischler Ortschaft aus unbekannter Ursache in eine derart heikle Lage manövriert worden, dass das Fahrzeug Gefahr lief, auf den Gleisbereich der ÖBB-Salzkammergutbahnstrecke zu stürzen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort wurde der Wagen von den Feuerwehrkameraden mit einer Seilwinde gesichert und wieder auf die Fahrbahn zurückgezogen. "Dank des raschen Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden", berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Michael Zeppetzauer. Die FF Lauffen stand mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz.