Hausruckwald will Hochzeiter gewinnen

Das junge Projekt wird von der Leaderregion Vöckla-Ager gefördert und bietet Dienstleistern und Anbietern aus der Region zu den Themen Heiraten und Feste feiern eine neue Werbeplattform.

Die erste Hochzeitsmesse wird in der Landesmusikschule Vöcklabruck am 24. und 25. Oktober stattfinden. Mit dieser Veranstaltung werden auch die Website "Trau di" und ein Guide dazu vorgestellt. Die beiden Medien bilden den digitalen und analogen Teil der Plattform, über die sich Anbieter und Dienstleister das ganze Jahr über präsentieren können. Das Highlight wird die Publikumsmesse sein, die jedes Jahr in einer anderen Gemeinde der Tourismusregion Hausruckwald stattfinden wird. Wer an der Plattform "Trau di" mitmachen will, meldet sich unter stadtmarketing@voecklabruck.info.

