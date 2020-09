Hausbewohnerin erlitt Unfall: Von Feuerwehr gerettet

Besorgte Angehörige, die bereits einige Zeit nichts mehr von der Wohnungsinhaberin gehört hatten, setzten sie Rettungskette in Gang. Nachdem sich die betroffene Wohnung im sechsten Stock befand, wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht.

So konnten die Feuerwehr-Einsatzkräfte über ein offenes Fenster in die Wohnung gelangen und fanden die Bewohnerin verletzt auf, die einen Unfall in ihren vier Wänden erlitten haben dürfte. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter und Notarzt wurde die Frau mit der Drehleiter nach unten auf die Straße gebracht und dem Roten Kreuz übergeben.

Im Einsatz standen die Kameraden des Gemeindezugs der Hauptfeuerwache Bad Ischl, die Sanitäter und der Notarzt des Roten Kreuz sowie eine Streife der Polizeiinspektion Bad Ischl. (gs)