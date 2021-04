Haubenkoch Lukas Nagl zu Gast bei "Silvia kocht"

Bis Donnerstag schwingt Silvia Schneider dabei gemeinsam mit Lukas Nagl den Kochlöffel. Der 34-Jährige machte das Bootshaus in Traunkirchen in den vergangenen Jahren zu einer Top-Adresse in Österreichs Gourmetszene. Ihm selbst brachte das vier Hauben ein.

Heute bei "Silvia kocht" auf dem Menüplan: Brotsuppe mit Essiggurkerl, Speck, Senf, Miso und Hanföl; Tellerlinsen mit Joghurt; Bio-Hendl und Kochsalat.

Am Freitag ist Silvia Schneider in kulinarischer Mission in der Welterberegion unterwegs und besucht dabei unter anderem die Senferei in Bad Goisern.