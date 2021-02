Im Rechtsstreit zwischen dem Hatschek-Zementwerk in Pinsdorf und den vier Anrainergemeinden Gmunden, Pinsdorf, Altmünster und Ohlsdorf steht der erste Gerichtstermin fest: Die Verhandlung findet am 14. April am Gmundner Bezirksgericht statt. Die Bürgermeister sind ebenso als Zeugen geladen wie der Amtsleiter der Gemeinde Pinsdorf sowie Vertreter des Zementwerks und des Bürgerbeirats.