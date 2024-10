Hannes Heide präsentiert den Vogelfang in Brüssel

Der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide (SPÖ) präsentiert in diesem Herbst im Brüsseler EU-Parlament das Brauchtum des Vogelfangs in Form einer Fotoausstellung. Die Tatsache, dass diese Salzkammergut-Tradition selbst in Österreich Proteste auslöst, lässt sein Unterfangen riskant erscheinen. Aber Heide geht es darum, die Hintergründe des Vogelfangs zu erklären und darauf hinzuweisen, dass die gefangenen Vögel über den Winter hindurch liebevoll gepflegt werden.