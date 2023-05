Handwerker griff in Motorsäge

Der Mann war auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) beschäftigt, als es gegen 8:15 Uhr durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zu dem Unfall kam. Sein 18-jähriger Kollege hatte im ersten Stock gerade damit begonnen, einen Span-Platte in der Wand herauszusägen, da der Türstock verbreitet werden sollte. Im gleichen Moment stieg der 54-Jährige über eine Leiter in das Erdgeschoss und wollte sich mit der Hand an der Platte festhalten. Dabei griff er in die Motorsäge und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste.

