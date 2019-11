Handkasse aus Praxis gestohlen - 36-Jähriger flüchtete durch Ortszentrum Timelkam

Ein 36-Jähriger aus Nordmazedonien hatte am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr aus einer Arztpraxis in Timelkam eine Handkasse samt Bargeld gestohlen. Beim Verlassen der Praxis wurde er jedoch von einem 53-Jährigen gesehen und auf der Flucht zu Fuß verfolgt. Der Dieb wurde von seinem Verfolger erwischt und gab die gestohlene Handkasse an den Besitzer zurück. Doch noch bevor die alarmierte Polizeistreife eintraf, flüchtete der 36-Jährige erneut Richtung Ortszentrum.

Dank der tatkräftigen Mithilfe der Bevölkerung gelang es den Beamten schließlich den Mann in der Volksschule Timelkam aufzuspüren und festzunehmen. Anrainer hatten die Beamten auf der Straße laufend über die Fluchtrichtung und mögliche Aufenthaltsorte des Flüchtenden informiert.

Der 36-Jährige zeigte sich geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt.