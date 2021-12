In der Waschküche begann Katrin Waach-Köllensperger mit der Herstellung ihrer Ohrringe – erst aus reiner Freude am Handwerk, doch schon bald wurden von allen Seiten die Rufe lauter, daraus mehr zu machen. Kurzerhand hängte die studierte Betriebswirtschaftlerin und Wirtschaftspädagogin den Job bei der Bank an den Nagel – und zog ihr eigenes Ding durch: Die "Ohrangerie" war geboren und der Startschuss für ein erfolgreiches Unternehmen gefallen.