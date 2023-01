Hallstatts Gemeindechronist gab nach 23 Jahren seinen letzten Bericht ab

Hans Jörgen Urstöger (2. v. l.) übergibt seine ehrenamtliche Aufgabe an Stefan Janu (3. v. l.).

Wer etwas über Hallstatts 7000-jährige Geschichte wissen will, kommt an Hans Jörgen Urstöger nicht vorbei. Der 78-Jährige schrieb nicht nur die 800 Seiten starke Hallstatt-Chronik. Er ist auch Kustos des Welterbemuseums im Ortszentrum, und im Jahr 2000 übernahm er zudem die Aufgabe des "Gemeindechronisten". Ein Ehrenamt, das es in Hallstatt seit Jahrzehnten gibt.