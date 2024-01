Hallstatt will, dass sein Bahnhof eigenes Gemeindegebiet wird

Wer mit dem Zug nach Hallstatt fährt, muss an der ÖBB-Haltestelle Hallstatt in ein Schiff umsteigen. Der Grund: Die Station liegt am Ostufer des Hallstättersees, auf Obertrauner Gemeindegebiet. An einem durchschnittlichen Tag kommen hier etwas mehr als 1000 Touristen an. Die Zahl steigt aber seit Jahren. Manchmal steigen so viele Gäste aus, dass gar nicht alle auf das Schiff passen. Ein Teil der Fahrgäste muss dann eine Stunde lang auf das nächste Schiff warten.