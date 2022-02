Hallstatt verlor in nur zwei Jahrzehnten fast ein Viertel seiner Bevölkerung

727 Menschen leben noch in Hallstatt. 2002 waren es noch 933. Das bedeutet einen Rückgang von 22 Prozent in nur zwei Jahrzehnten. Hallstatt ist damit der negative Spitzenreiter in der prozentuellen Bevölkerungsentwicklung. Nach der Welterbegemeinde sind Obertraun (minus elf Prozent) und Ebensee (minus zehn Prozent) die nächstgrößten Verlierer.