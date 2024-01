Hallstatt trauert um Diakon Friedrich Pichler

27 Jahre lang unterrichtete Friedrich Pichler an der HTBLA Hallstatt Religion und Geschichte, war seit 1988 auch in der Pfarre ehrenamtlich engagiert. Am 1. Jänner ist er im Alter von 70 Jahren im Landeskrankenhaus Salzburg unerwartet verstorben. Gestern wurde für Pichler in der Pfarrkirche Hallstatt gebetet, heute findet der Trauergottesdienst statt.

Friedrich Pichler, geboren in Hohenems in Vorarlberg, studierte in Innsbruck Theologie und Geschichte, bevor es ihn privat und beruflich nach Oberösterreich zog.

Am 4. Juni 1992 wurde er zum Ständigen Diakon geweiht und arbeitete seither in der Seelsorge in der Pfarre Hallstatt mit. Neben einem breiten Spektrum an diakonischen Tätigkeiten waren insbesondere die regelmäßig von ihm organisierten und geleiteten Wallfahrten nach Rom sehr beliebt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger