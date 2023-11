Hallstatt bastelt sich einen neuen Nahversorger

Es gibt einen kleinen Supermarkt in Hallstatt. Doch dessen Betreiber hat sein Angebot an den Massentourismus angepasst und verkauft Produkte zu so hohen Preisen, dass einheimische Kunden sich über den Tisch gezogen fühlen. Die Gemeinde organisiert deshalb wöchentliche Einkaufstaxifahrten nach Bad Goisern, damit sich die Bevölkerung dort mit Lebensmitteln zu Normalpreisen versorgen kann.