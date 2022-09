Hallstätterseelauf ging an Favoriten aus Bad Goisern

HALLSTATT. Der als Favorit gehandelte Lokalmatador Andreas Englbrecht vom Team Sport Lichtenegger aus Bad Goisern siegte vergangenen Sonntag beim 33. Halbmarathon rund um den Hallstättersee in 1:13:57 Stunden und verwies Robert Reiter (LG St. Wolfgang, 1:15:21) und Stefan Greiner (De Bettin Sparkasse Salzkammergut, 1:17:23) auf die Plätze zwei und drei. In 1:36:30 lief mit Angelika Elsner vom ATSV Bad Aussee die schnellste Dame über die Ziellinie am Hallstätter Ortsplatz. Anja Neumann wurde in 1:36:55 Zweite, Manuela Geiblinger kam in 1:37:43 als Dritte ins Ziel.