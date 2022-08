Hallstätterin feiert ihren Hunderter

Bischof Manfred Scheuer, der am Sonntag Hallstatt besuchte, gratulierte ihr höchstpersönlich.

Franziska Zimmermann hatte stets eine positive und fröhliche Einstellung zum Leben. Das drückte sich auch in ihrer langjährigen Mitgliedschaft im Kirchenchor, in der Goldhaubengruppe, dem Pfarrgemeinderat, im Sozialkreis und ihrem steten Willen zum Erlernen neuer Fertigkeiten aus. Unter anderem waren ihre handgefertigten Filzpatschen nicht nur in Hallstatt ein begehrter Artikel. Mit viel Herzblut betrieb sie in ihrem Haus auch über viele Jahre eine Privatzimmervermietung mit vielen Stammgästen. Gemeinsam mit ihrem Mann bekam sie drei Kinder (Ruth, Jörg und Martin), sie hat eine Enkelin und zwei Urenkel.