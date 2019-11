HAK Gmunden richtet sich neu aus: Mehr Medien- und Englischunterricht

Die Wirtschaft verändert sich in Zeiten der Digitalisierung und der Globalisierung rasant – und damit auch die Anforderungen an die Abgänger berufsbildender höherer Schulen (BHS). Deshalb und auch weil zwischen Gymnasien und Handelsakademien (HAK) der Konkurrenzkampf um Nachwuchs immer stärker wird, passt die HAK Gmunden ihr Angebot jetzt den neuen Zeiten an. Ab kommendem September haben die Jugendlichen ab der ersten Klasse die Wahl zwischen zwei (neuen) Ausbildungsschwerpunkten: "Medien und Eventmanagement" oder "International Business".

Schulautonomie ausnutzen

In der ersten Schiene spezialisieren sich die Schüler auf Online-Marketing, Web-Design und Öffentlichkeitsarbeit. Der zweite Schwerpunkt setzt auf deutlich mehr Englischkompetenz. Nicht nur durch mehr Unterrichtsstunden und Englisch als Unterrichtssprache in mehreren Fächern. Die Schüler werden auch Praxismöglichkeiten im Ausland haben.

Möglich gemacht wird das schärfere Schulprofil durch die Schulautonomie. Die Gesamtstundenanzahl muss laut Gesetzgeber dabei zwar gleichbleiben, doch die Schule darf über ein bestimmtes Stundenkontingent frei verfügen. So gibt es an der HAK Gmunden künftig weniger Französischstunden, dafür aber mehr Englisch. "Die Nachfrage nach Französisch war ohnehin gering", sagt Direktorin Evelyn Haubner-Pehböck. "Umgekehrt wird gutes Businessenglisch von der Wirtschaft mittlerweile nicht mehr gefordert, sondern längst vorausgesetzt."

Haubner-Pehböck hat die Neuausrichtung der Schule ein ganzes Jahr lang geplant und vorbereitet – und zwar gemeinsam mit ihrem Kollegium, denn auf die Pädagogen kommen Veränderungen zu. So werden künftig auch Nicht-Sprachlehrer in englischer Sprache unterrichten müssen.

Neu ist an der HAK Gmunden auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Salzkammergut. Diese bietet den Schülern nicht nur im eigenen Haus Praxismöglichkeiten an, sondern stellt auch Kontakte zu ihren geschäftlichen Kunden her. "Wir wollen damit die Gesellschaft und die Wirtschaft in unserer Region fördern", sagt Raiffeisen-Geschäftsführer Klaus Ahammer.

Tag der offenen Tür: Am 22. November öffnet die HAK Gmunden ab 13.30 Uhr ihre Pforten.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at