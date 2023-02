Härtetest für den SV Gmunden gleich zu Beginn der Frühjahrssaison

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde in der Landesliga West am Wochenende erwartet den SV Gmundner Milch gleich ein schwerer Brocken: Mit dem SV Bad Schallerbach kommt am Samtag (Anpfiff um 15 Uhr) der Tabellenführer an den Traunsee. Die Schallerbacher gelten nach einer groß angelegten Einkaufstour im Sommer (mehr als zwölf neue Spieler!) als klarer Meisterfavorit. In der Winterpause holten sie sich auch noch einen neuen Tormann vom GAK (2. Bundesliga). "Angesichts dieser Wucht und des finanziellen Einsatzes wäre alles andere als der Aufstieg der Trattnachtaler eine absolute Sensation", sagt Markus Medl, Sprecher des SV Gmundner Milch.

Die Gmundner wollen es in der Rückrunde besser machen als im Herbst. Nach einem völlig verpatzten Start und einer über weite Strecken enttäuschenden Hinrunde fanden die Gmundner gegen Ende des Jahres wieder in die Spur und überwinterten am fünften Tabellenrang. Neuen Schwung erwarten die Blau-Weißen auch vom Trainerwechsel. Wie die OÖN berichteten, löste Christoph Brummayer Ende November Kiril Chokchev ab.

Mit Leon Cubrelji (19), David Gattol (19), Tobias Laska (18) und Christoph Pammer (16) standen im letzten Testspiel gegen den Salzburger Regionalligisten SV Wals-Grünau gleich vier U-20-Eigenbauspieler in der Anfangsformation. Heimkehrer Valentin Harringer (19) fehlten krankheitsbedingt ebenso wie die verletzten Mateo Mecir, Ermin Durgutovic und Fabian Riegler. Der SV Gmundner Milch gewann mit 2:1, und auch die anderen Testspiele verliefen vielversprechend. „Wir werden am Samstag alles versuchen, um dem großen Favoriten Schallerbach gleich am Beginn des Frühjahrs ein Bein zu stellen“, kündigt Markus Medl an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper