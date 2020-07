"Haben uns das nicht leichtgemacht": Altausseer Kirtag fällt wegen Corona aus

Der wohl berühmteste und bestbesuchte Kirtag des gesamten Salzkammerguts fällt heuer der Corona-Pandemie zum Opfer: Wie Organisationschef Werner Fischer gestern bekanntgab, wird die 60. Ausgabe des Altausseer Kiritag-Bierzelts, die drei Tage lang, von 5. bis 7. September, hätte stattfinden sollen, abgesagt.

Ursprünglich hatte Fischer noch gehofft – wie die Salzkammergut-Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 23. April berichteten –, dass das jährliche Fest unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und mit beschränktem Besucherzugang stattfinden könnte. Doch die nunmehrige Entwicklung in Sachen Corona, die Vorgaben und die gesetzlichen Richtlinien ließen eine Abhaltung in diesem Jahr nicht zu.

"Wir haben uns diese Entscheidung sicherlich nicht leichtgemacht", sagt Kiritag-Bierzelt-Cheforganisator Werner Fischer gegenüber den OÖN. "Aber wir tragen mit unserer ständigen Einsatzbereitschaft für die Allgemeinheit sehr viel Verantwortung und sind daher gezwungen, dies auch gerade in der jetzigen Zeit – vielleicht noch mehr – zu leben. Und leider zwingt auch uns die Covid-19-Pandemie in die Knie."

Die Vorgaben seien so schwierig, dass eine Abhaltung der dreitägigen Veranstaltung nicht durchzuziehen sei, so Fischer. "Wir müssten schriftlich erfassen, wer ins Bierzelt hinein- und wer hinausgeht. Und was das für uns bedeutet, brauche ich wohl nicht erklären."

Die Absage sei auch auf zu viele Unsicherheiten bezüglich der weiteren Ereignisse zurückzuführen, sagt Fischer. "Darüber hinaus machen die bevorstehenden Einschränkungen eine Durchführung nicht möglich. Außerdem ist für uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter, die für den Betrieb des Bierzeltes unerlässlich sind, und die der vielen Gäste das Wichtigste. Wir wollen sie ja auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen."

Am Sonntag, 23. August, strahlt ORF 2 um 16.20 Uhr einen Fernsehfilm über das Altausseer Kiritag-Bierzelt aus. Vielleicht ein schwacher, aber doch ein kleiner Trost dafür, dass das "echte" Fest in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at