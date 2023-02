Gynäkologische Operationen auch ohne Bauchschnitt möglich

Das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl ist in Oberösterreich das einzige und bundesweit eines von nur drei Spitälern, in denen die vaginale Laparoskopie zum Einsatz kommt. Bei dieser besonders schonenden Operationsmethode werden die chirurgischen Instrumente und eine kleine Videokamera über die Scheide in den Unterbauch eingeführt. Wenn ein Organ entnommen werden muss, kann dieses über den gleichen Weg entfernt werden.

Für Primararzt Wolfgang Baschata und Oberarzt Jürgen Bleier vom Salzkammergut Klinikum Bad Ischl liegen die Vorteile dieser innovativen Operationsmethode für die Patientinnen auf der Hand: "Nachdem es keine Wunden in der Bauchdecke gibt, kommt es zu deutlich weniger Schmerzen nach der Operation. Der Eingriff dauert im Vergleich zu einer herkömmlichen Operation kürzer, und auch die Genesung schreitet schneller voran, was wiederum eine kürzere Aufenthaltsdauer in unserem Klinikum bedeutet." Nicht unwesentlich ist laut den beiden Medizinern, dass es zu keiner sichtbaren, kosmetisch unschönen Narbenbildung kommt.

Die in Belgien entwickelte vaginale Laparoskopie kommt bei der Entfernung der Gebärmutter, der Eierstöcke oder der Eileiter aufgrund von Tumorerkrankungen oder beispielsweise bei der operativen Behandlung einer Gebärmuttersenkung zur Anwendung.

