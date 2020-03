Gynäkologie im Klinikum Bad Ischl nach Coronafall wieder geöffnet

Mittlerweile ist die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Salzkammergut Klinikums Bad Ischl wieder geöffnet, teilte die Gesundheitsholding am Montag mit. Der Vollbetrieb wurde aufgenommen.

Das gesamte Personal der geschlossenen Station ging am 17. März in Heim-Quarantäne, zwei werdende Mütter wurden in andere Spitäler verlegt, Neugeborene waren zu dem Zeitpunkt keine auf der Station.

Nach der vorübergehenden Schließung könne nun wieder das gewohnte "Spektrum der Gynäkologie und der Geburtshilfe angeboten und Betten belegt werden". Werdenden Müttern stehe das Kreißsaal und die angeschlossene Wochenbettstation ohne Einschränkung zur Verfügung.

